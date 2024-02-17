Задержки рейсов в Алматы и Астане: более 160 пассажиров разместили в гостиницах

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. В международном аэропорту Алматы и авиакомпании Air Astana рассказали о ситуации с задержкой рейсов.
В пятницу, 16 февраля, рейсы были задержаны в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы.
В этот день из-за ливневого снега для бесперебойной очистки взлетно-посадочной полосы и противообледенительной обработки самолетов потребовалось дополнительное время.
Ситуация повлияла и на прилет самолетов. Некоторые самолеты после приземления оставались на рулежной дорожке, так как все стоянки были заняты задержанными утренними и дневными рейсами международных и отечественных авиакомпаний.
Все это привело к последующим задержкам рейсов по цепной реакции.
Какая ситуация в аэропорту Алматы 17 февраля.
В субботу, 17 февраля, из-за значительного увеличения суточного плана прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорту Алматы продолжились задержки рейсов.
Из-за форс-мажорных обстоятельств возникла дополнительная нагрузка на технику, трапы, автобусы, багажные транспортиры, что, в свою очередь, привело к несвоевременной выгрузке багажа.
Пассажиров размещают в гостиницах
«В данный момент службы авиакомпаний Air Astana, FlyArystan и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы восстановить расписание в ближайшее время. Пассажирам задержанных рейсов предоставлено питание и напитки. Более 70 пассажиров в Алматы и 90 пассажиров в Астане разместили в гостиницах», — сообщил вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога.
Были привлечены дополнительные сотрудники для приема звонков в call centre.
«Мы понимаем, что задержка рейсов приносит неудобства пассажирам, однако погодные условия могут серьезно повлиять на расписание авикомпаний, так как наш приоритет — это безопасность», — добавил Александр Небога.
Также представлены контакты для круглосуточной помощи Air Astana: +7 727 244 4477, +7 7172 584477, +7 702 702 4477.
Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78. WhatsApp: +7 702 702 00 74. Online chat: airastana.com, help.airastana.com.