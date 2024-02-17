Задержки рейсов в Алматы и Астане: более 160 пассажиров разместили в гостиницах

«В данный момент службы авиакомпаний Air Astana, FlyArystan и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы восстановить расписание в ближайшее время. Пассажирам задержанных рейсов предоставлено питание и напитки. Более 70 пассажиров в Алматы и 90 пассажиров в Астане разместили в гостиницах», — сообщил вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога.