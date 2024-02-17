Молдавская полиция проведет облаву на водителей автобусов и грузовиков: Когда она планируется и что будут проверять

Молдавская полиция проведёт проверки водителей автобусов и грузовиков.
С 19 по 25 февраля полиция проведет на трассах мероприятия по проверке правил эксплуатации автобусов и грузовых автомобилей, пишет moldpres.md.
Как уточнили в Генеральном инспекторате полиции, правоохранители будут проверять способы перевозки пассажиров; соблюдение технических стандартов и норм; выявлять случаи нарушения правил перевозки товаров и посылок, а также несанкционированного размещения рекламы на автотранспортных средствах.