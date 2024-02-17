Белорусские перевозчики могут работать в Кыргызстане без разрешения с февраля

Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Кыргызстана о международном автомобильном сообщении вступил в силу с 1 февраля 2024 года, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси. Этот документ предоставил право белорусским автоперевозчикам выполнять международные перевозки грузов в третьи страны, либо из них, а также нерегулярные перевозки пассажиров по территории Кыргызстана без получения разрешений.