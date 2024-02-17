15 участков трасс закрыты в 9 областях Казахстана

1. «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» — п. Белоусовка-г. Риддер (для

грузового вида с прицепом и полуприцепом);

2. «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-

Рахмановские ключи» — с. Ушановское-г. Алтай, с. Берель-санаторий

Рахмановские ключи (для всех видов);

3. «Омск-Майкапчагай» — гр. Абайской обл. -г. Зайсан, с. Улкен Каратал-

гр. КНР (для всех видов);

4. «Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол» — с. Дайыр-с. Маркакол (для

всех видов).