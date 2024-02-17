15 участков трасс закрыты в 9 областях Казахстана

Область Абай — 2 автодороги общей протяженностью 177 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).
1. «Омск-Майкапшагай» — с. Калбатау-с. Богас (для всех видов);
2. «Караганда-Аягоз-Бугаз» — г. Аягоз-с. Богас.
Алматинская область — 1 автодорога общей протяженностью 15 км (снег, понижение температуры воздуха).
1. «Подъезд к турбазе Алма-Тау» (для грузового и общественного);
Восточно-Казахстанская область — 4 автодороги общей протяженностью 589 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин).
1. «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» — п. Белоусовка-г. Риддер (для
грузового вида с прицепом и полуприцепом);
2. «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-
Рахмановские ключи» — с. Ушановское-г. Алтай, с. Берель-санаторий
Рахмановские ключи (для всех видов);
3. «Омск-Майкапчагай» — гр. Абайской обл. -г. Зайсан, с. Улкен Каратал-
гр. КНР (для всех видов);
4. «Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол» — с. Дайыр-с. Маркакол (для
всех видов).
Жамбылская область — 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель ветер, ограничение видимости).
1. «Алматы- Ташкент-Термез» — с. Кенен — с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).
Область Жетысу — 2 автодороги общей протяженностью 123 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).
1. «Ушарал-Достык» — ст. Коктума-ст. Достык (для всех видов);
2. «Сарыозек-Коктал» — перевал Алтын Емель (для всех видов).
Костанайская область — 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области).
1. «Жезказган-Петропавловск» — гр. Улытауская область. — г. Аркалык (для всех видов).
Мангистауская область — 2 автодороги общей протяженностью 132 км (снег, ветер, буран, ограничение видимости).
1. «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау» —
с. Жетыбай-г. Актау (для всех видов);
2. «Жетыбай-Жанаозен-гр. Туркменистана» — с. Жетыбай-г. Жанаозен
(для всех видов).
Северо-Казахстанская область — 2 автодороги общей протяженностью 230 км (ветер, метель, ограничение видимости).
1. «Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы- Рощинское» — с. Возвышенка-с. Рощинское;
2. «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)» — с. Кишкенеколь-гр.РФ.
Область Улытау — 1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости).
1. «Жезказган-Петропавлоск» — п. Улытау-гр. Костанайской обл.
На автодорогах республиканского значения задействовано 454 единиц техники и 923 человек.