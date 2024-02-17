Задержку десятков рейсов в Алматы прокомментировали в компании Air Astana

«В данный момент службы авиакомпаний Air Astana, FlyArystan и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы восстановить расписание в ближайшее время, — говорит вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога. — Пассажирам задержанных рейсов предоставлено питание и напитки. Более 70 пассажиров в Алматы и 90 пассажиров в Астане разместили в гостиницах. Были привлечены дополнительные сотрудники для приема звонков в Call Centre. Мы понимаем, что задержка рейсов приносит неудобства пассажирам, однако погодные условия могут серьезно повлиять на расписание авикомпаний, так как наш приоритет — это безопасность».