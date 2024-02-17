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В Ташкенте обсудили новую практику и типичные ошибки при таможенном оформлении

В работе круглого стола, посвященного этой теме, приняли участие таможенные брокеры, сотрудники транспортных и логистических компаний, представители госорганов.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкенте прошел круглый стол на тему «Проблемные вопросы ВЭД. Новое в таможенном законодательстве».

Специалисты обсудили методы определения таможенной стоимости и порядок их пременения. В частности говорили о новой практике — применении основного метода.

Согласно законодательству декларант обязан изучить таможенную стоимость, прежде чем ее заявлять. В этой связи рекомендуется:

  • изучить и собрать полный пакет документов;
  • поговорить с импортером насчет отдельных выплат, касающихся товаров;
  • изучить цепочку поставки;
  • проверить оплату;
  • проверить товары;
  • правильно заполнить графу 31;
  • определить ограничения по методу 1;
  • правильно расчитать отдельные выплаты;
  • правильно определить метод.

Кроме того, подробно разобрали типичные ошибки при таможенном оформлении, обсудили вопросы сокрытия отдельных выплат со стороны импортера и способы определения «серых» импортеров.

Особое внимание специалисты уделили этапам сертификации. Они включают в себя:

  • подачу и получение заявки в органе по сертификации (ОС);
  • рассмотрение заявки со стороны ОС;
  • подготовку и утверждение программы испытаний;
  • отбор и идентификацию продукции;
  • подготовку проб для передачи в лабораторию;
  • испытания образцов в лаборатории;
  • обследования производства;
  • выдача или отказ в выдаче сертификата соответствия.

Отмечалось, в частности, что с 1 марта 2024 года запрещается ввоз солнечных панелей, техническая документация или маркировка которых не содержит сведений о соответствующем классе «А», «В», «С» и «Т», представляющих показатели качества солнечных элементов.

Оценка соответствия в области технического регулирования возложена на Центр научных испытаний и контроля качества «Узтест».

Цель круглого стола — повышение осведомленности о новых правилах определения таможенной стоимости, характерных ошибках и процедуре консультирования для применения последующих методов оценки.