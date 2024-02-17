В Ташкенте обсудили новую практику и типичные ошибки при таможенном оформлении

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкенте прошел круглый стол на тему «Проблемные вопросы ВЭД. Новое в таможенном законодательстве».
Специалисты обсудили методы определения таможенной стоимости и порядок их пременения. В частности говорили о новой практике — применении основного метода.
Согласно законодательству декларант обязан изучить таможенную стоимость, прежде чем ее заявлять. В этой связи рекомендуется:
- изучить и собрать полный пакет документов;
- поговорить с импортером насчет отдельных выплат, касающихся товаров;
- изучить цепочку поставки;
- проверить оплату;
- проверить товары;
- правильно заполнить графу 31;
- определить ограничения по методу 1;
- правильно расчитать отдельные выплаты;
- правильно определить метод.
Кроме того, подробно разобрали типичные ошибки при таможенном оформлении, обсудили вопросы сокрытия отдельных выплат со стороны импортера и способы определения «серых» импортеров.
Особое внимание специалисты уделили этапам сертификации. Они включают в себя:
- подачу и получение заявки в органе по сертификации (ОС);
- рассмотрение заявки со стороны ОС;
- подготовку и утверждение программы испытаний;
- отбор и идентификацию продукции;
- подготовку проб для передачи в лабораторию;
- испытания образцов в лаборатории;
- обследования производства;
- выдача или отказ в выдаче сертификата соответствия.
Отмечалось, в частности, что с 1 марта 2024 года запрещается ввоз солнечных панелей, техническая документация или маркировка которых не содержит сведений о соответствующем классе «А», «В», «С» и «Т», представляющих показатели качества солнечных элементов.
Оценка соответствия в области технического регулирования возложена на Центр научных испытаний и контроля качества «Узтест».
Цель круглого стола — повышение осведомленности о новых правилах определения таможенной стоимости, характерных ошибках и процедуре консультирования для применения последующих методов оценки.