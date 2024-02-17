МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 18 февраля

Стоит отметить, что хоть пока в Северной столице и держится положительная температура, к вечеру она начнет опускаться под влиянием холодного атмосферного фронта. Поэтому на и так скользких дорогах и тротуарах все еще раз замерзнет. Гололед ожидается довольно сильный. В связи с этим водителям и пешеходам стоит особенно аккуратно передвигаться по улицам города.