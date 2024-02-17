МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 18 февраля

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 18 февраля. Казалось бы, куда хуже, город и сейчас топит из-за оттепели и дождей. Но нет, предупреждение связано не с новыми осадками или температурой, а с усилением ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
— 18 февраля в Петербурге местами ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что хоть пока в Северной столице и держится положительная температура, к вечеру она начнет опускаться под влиянием холодного атмосферного фронта. Поэтому на и так скользких дорогах и тротуарах все еще раз замерзнет. Гололед ожидается довольно сильный. В связи с этим водителям и пешеходам стоит особенно аккуратно передвигаться по улицам города.