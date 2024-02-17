Куда звонить, если увидели скопление воды на дороге в Петербурге

В ведомстве пояснили, что талая вода на дорогах скапливается из-за того, что снегом и льдом забиваются дорожные патрубки, а также из-за неочищенных метровых зон у дождеприемных колодцев — это причина, по которой вода не поступает в канализацию.



В целом же система городской канализации работает в штатном режиме. Очистка патрубков относится к обязанностям городских дорожных служб.