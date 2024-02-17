Затяжной кашель без простуды связан с болезнью сердца, паразитами и тревожностью

Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в эфире телеканала ОНТ рассказал, о чем говорит затяжной кашель без симптомов простуды. На выступление врача обратило внимание издание sb.by.
Если в целом кашель — это нормальная реакция организма для защиты от мокроты и посторонних предметов, то с затяжным кашлем, не связанном с простудой, стоит посетить врача. Ведь затяжной кашель может говорить о тех или иных проблемах организма. Прежде всего, отметил Шевцов, речь о заболеваниях сердца. Тем паче, если есть такие признаки, как ощущение удушья, одышка или боль в груди.
— Затяжной кашель может говорить и о наличии паразитов в организме. Еще это может быть отек гортани, в результате которого сужается ее просвет, — сказал известный врач.
А вот при заболеваниях пищеварительных органов кашель чаще всего имеет характер длительный и изнуряющий характер. Дополнительные проявления — тошнота, рвота, изжога, неприятный привкус в ротовой полости. Кстати, ранее Шевцов уже предупреждал белорусов об опасности желудочного кашля.
— Неврологические болезни — еще одна причина затяжного кашля. Люди, подверженные тревожности, часто беспричинно кашляют, — сказал Шевцов, добавив, что точный диагноз может определить врач.