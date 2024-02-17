Затяжной кашель без простуды связан с болезнью сердца, паразитами и тревожностью

Если в целом кашель — это нормальная реакция организма для защиты от мокроты и посторонних предметов, то с затяжным кашлем, не связанном с простудой, стоит посетить врача. Ведь затяжной кашель может говорить о тех или иных проблемах организма. Прежде всего, отметил Шевцов, речь о заболеваниях сердца. Тем паче, если есть такие признаки, как ощущение удушья, одышка или боль в груди.