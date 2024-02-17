В кузбасском посёлке козлёнок спас семью из горящего дома

Когда супруг открыл дверь в прихожую, оттуда повалили клубы дыма. Предварительно установили, что вспыхнула проводка. Ни одно из животных — а в доме было в тот момент три кошки и пять собак — не почуяли неладного. И только малыш Степан оказался бдительным.