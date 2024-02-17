В кузбасском посёлке козлёнок спас семью из горящего дома

В кузбасском посёлке Новостройка месячный козлёнок спас семью — сообщает сетевое издание «Смотрим».
«В два часа ночи эта прелесть маленькая начала кричать на весь дом. Муж проснулся, спросил: “Что он так кричит?” — рассказывает хозяйка дома Марина Караваева.
Когда супруг открыл дверь в прихожую, оттуда повалили клубы дыма. Предварительно установили, что вспыхнула проводка. Ни одно из животных — а в доме было в тот момент три кошки и пять собак — не почуяли неладного. И только малыш Степан оказался бдительным.
Марина выбралась сама, а муж кинулся спасать дочь-подростка. Та, видно надышавшись дымом, была уже без сознания.
Примечательно, что месячного козлёнка семья взяла из приюта «Счастье в дом» лишь за несколько дней до пожара. А он стал оберегом: спас и людей, и других животных, и своё новое жилище. Сообщается, что дом уцелел, требуется ремонт.