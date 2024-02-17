Метель и сильный ветер ожидаются в Татарстане в воскресенье

В Республике Татарстан и в Казани 18 февраля прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Днем и вечером в отдельных районах региона возможна метель, которая существенно снизит видимость до 1−2 километров. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами 15−18 метров в секунду. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.
Погода будет облачной с прояснениями. Температура воздуха ночью и утром может опуститься до −19 градусов, а при прояснениях достигнуть −22 градусов. Дневная температура воздуха будет варьироваться от −6 до −11 градусов. На дорогах региона прогнозируется гололедица.
Ранее в Гидрометцентре назвали ненормальной погоду в России этой зимой. Такая плотность снега не наблюдалась в стране на протяжении нескольких десятилетий.