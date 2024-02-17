Метель и сильный ветер ожидаются в Татарстане в воскресенье

В Республике Татарстан и в Казани 18 февраля прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Днем и вечером в отдельных районах региона возможна метель, которая существенно снизит видимость до 1−2 километров. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами 15−18 метров в секунду. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.