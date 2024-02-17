Погода и цепная реакция в аэропорту Алматы: Авиарейсы до сих пор задерживаются

Согласно онлайн-табло аэропорта Алматы, практически все рейсы задерживаются на вылет и отправление.
16 февраля в Алматы был сильный снегопад из-за этого была парализована работа аэропорта. Как сообщает пресс-служба Air Astana, для очистки взлетно-посадочной полосы и противообледенительной обработки самолетов потребовалось дополнительное время. Стоянки были заняты задержанными утренними и дневными рейсами и поэтому самолеты оставались на рулежной дорожке.
В социальных сетях стали появляться видео с жалобами и недовольствами пассажиров.
«17 февраля из-за форс-мажорных обстоятельств возникла дополнительная нагрузка на технику, трапы, автобусы, багажные транспортиры, что, в свою очередь, привело к несвоевременной выгрузке багажа», — сообщает Air Astana.