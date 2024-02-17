В центре Волгограда жителей терроризируют полчища крыс

В Волгограде носители опасных инфекций расплодились в самом центре города: жильцы дома № 2 по Аллее Героев уже больше года жалуются на крыс, которые облюбовали их двор в самом туристическом месте города. В ужасе от такого соседства и житель дома Андрей Битюков. Общественник рассказал сайту volgograd.kp.ru о том, что жители уже давно и безрезультатно жалуются в управляющую компанию, но грызунов меньше не становится. А в том, что эти неприятные соседи вообще тут появились, винят самих жильцов.