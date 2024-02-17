В центре Волгограда жителей терроризируют полчища крыс

В Волгограде носители опасных инфекций расплодились в самом центре города: жильцы дома № 2 по Аллее Героев уже больше года жалуются на крыс, которые облюбовали их двор в самом туристическом месте города. В ужасе от такого соседства и житель дома Андрей Битюков. Общественник рассказал сайту volgograd.kp.ru о том, что жители уже давно и безрезультатно жалуются в управляющую компанию, но грызунов меньше не становится. А в том, что эти неприятные соседи вообще тут появились, винят самих жильцов.
— В УК говорят, что это мы, жильцы, виноваты, кормим голубей! — возмущен мужчина. И поделился с нами кадрами ночного похождения крыс в их дворе. Сами жители считают, что грызунов не было бы, если бы из двора вовремя вывозили мусор, а коммунальщики качественно провели бы работы по дератизации.
Напомним, проблема с крысами в Волгограде назрела давно, и в прошлом году о ней даже заговорил Роспотребнадзор, признав, что город, действительно, страдает от грызунов. Они заполонили дворы, общественные пространства, парки, пугая жителей на прогулке и сопровождая их во время похода к мусорным контейнерам.
В сентябре 2023 года Госжилнадзор собрал совещание, на котором объявили — улицы города будут массово зачищать от крыс. Санитарные врачи предписали мэрии и другим ответственным организациям провести массовую дератизацию.
— Несвоевременное истребление грызунов может привести к их миграции в жилые дома, где есть запасы пищи, которые создают люди, пищевые отходы, уютное и теплое жилье — все это привлекает крыс, мышей, полевок и способствует их размножению, — предупредили в Роспотребнадзоре.
Но пока, как мы видим, грызуны никуда не исчезли. А они не просто неприятные, но еще и опасные соседи. И переносят такие заболевания, как чума, туляремия, лихорадка Ку, бешенство и еще большой длинный список.