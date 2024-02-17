Дятлова назвала детские площадки, которые обновят в Калининграде в 2024 году

В конце 2023 года на Летнем озере в Калининграде открыли новую детскую площадку. Для этого пришлось демонтировать старую. Также на улице Пионерской обустроили многофункциональную площадку для детей. В 2024 году в городе должен появиться ещё один подобный объект.