Дятлова назвала детские площадки, которые обновят в Калининграде в 2024 году

В Калининграде обновят несколько детских площадок в разных районах города. Об этом в своём телеграм-канале рассказала глава администрации Елена Дятлова.
«Площадок довольно много, средства на обновление сразу всех объектов изыскать сложно. Но мы стараемся — постепенно намечаем объекты для обновления и работаем с ними», — отметила Дятлова.
Сейчас администрация готовит конкурсную документацию, чтобы обновить детские площадки на озере Поплавок, в зелёной зоне в районе гимназии № 1, в сквере на Алданской и в районе улиц Алданской и Лужской, а также на Летнем озере напротив Автомобильной, 24.
В конце 2023 года на Летнем озере в Калининграде открыли новую детскую площадку. Для этого пришлось демонтировать старую. Также на улице Пионерской обустроили многофункциональную площадку для детей. В 2024 году в городе должен появиться ещё один подобный объект.