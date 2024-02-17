В Казани Минниханов встретился с главой «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой

В субботу, 17 февраля, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов в рабочей обстановке встретился с руководителем «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой.
Вместе они обсудили дальнейшее развитие открытого в столице республики мультимедийного центра «Союзмультпарк» и другие аспекты совместного сотрудничества.
Стоит напомнить, что «Союзмультпарк» заработал в Казани в 2021 году на территории стадиона «Ак Барс Арена». Центр состоит из дюжины интерактивных аттракционов, школы анимации площадок для проведения мастер-классов.