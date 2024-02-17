Хоккейная команда президента обыграла сборную Гродненской области

В начале первого периода шайба была на стороне гостей, которые не единожды создавали опасные моменты. Тем не менее, уже на 15-й минуте минчане вырвали преимущество, открыв счет. За 30 секунд до перерыва вторую шайбу в ворота соперника отправил Максим Парфеевец.