Хоккейная команда президента обыграла сборную Гродненской области

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Хоккейная команда президента Беларуси одержала победу в пятом подряд поединке в Республиканской хоккейной лиге, передает Sputnik.
Президентская команда встретилась на льду с командой Гродненской области, матч завершился со счетом 10:4 в пользу минчан.
В начале первого периода шайба была на стороне гостей, которые не единожды создавали опасные моменты. Тем не менее, уже на 15-й минуте минчане вырвали преимущество, открыв счет. За 30 секунд до перерыва вторую шайбу в ворота соперника отправил Максим Парфеевец.
Второй период открыл Андрей Костицын, получивший пас от Александра Лукашенко. Вскоре он также оформил голевой дубль. По одной шайбе удалось забросить Артему Каракоцкому и Вячеславу Лисичкину. Завершил второй период Николай Лукашенко — итоговый счет составил 6:1.
Заключительный период прошел на встречных атакующих позициях. У минчан отличились Андрей Костицын, Николай Лукашенко, Алексей Шантыка и Олег Антоненко. Гродненцы ответили шайбами от Вячеслава Лисичкина, Максима Скибы и Александра Ковшика.
По итогам сегодняшней встречи лучшими игроками признаны Артем Каркоцкий и Максим Скиба.
В текущем сезоне команда президента вышла победителем в матче со сборной Брестской области (7:2), после одержала победу над командой Минской области (9:4), затем — над командами Гомельской (12:6) и Могилевской (8:4) областей.