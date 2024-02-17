Правительство России упростило условия программы переселения для репатриантов

«Решение касается соотечественников из числа репатриантов. Это граждане России, постоянно проживающие за рубежом; те, кто ранее отказался от российского гражданства; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР», уточняется в сообщении.