Правительство России упростило условия программы переселения для репатриантов

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Некоторые условия программы для желающих переселиться в Россию будут упрощены. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.
В частности, участникам госпрограммы не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
«Решение касается соотечественников из числа репатриантов. Это граждане России, постоянно проживающие за рубежом; те, кто ранее отказался от российского гражданства; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР», уточняется в сообщении.