В Воронежскую область вернутся снегопад и гололедица

В Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности. С 6:00 до 18:00 воскресенья, 18 февраля, в результате снегопада возможно налипание мокрого снега на провода и конструкции. На дорогах ожидаются гололед и гололедица. Кроме того, в этот же период местами по региону ожидается туман. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.