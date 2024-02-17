В Воронежскую область вернутся снегопад и гололедица

В Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности. С 6:00 до 18:00 воскресенья, 18 февраля, в результате снегопада возможно налипание мокрого снега на провода и конструкции. На дорогах ожидаются гололед и гололедица. Кроме того, в этот же период местами по региону ожидается туман. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, 18 февраля погоду в регионе будет определять периферия западного антициклона. В светлое время суток температура воздуха в районах области составит от −3 градусов до +2 градусов. Ожидается южный ветер с порывами до 7−12 м/сек. В столице Черноземья также прогнозируются снег и мокрый снег. Термометры покажут около 0 градусов.
Ранее РИА «Воронеж» писало, что в областном центре был перекрыт абсолютный максимум температуры. Показатель на 1,5 градуса был выше прошлого рекорда.
Подробный прогноз погоды на грядущую рабочую неделю РИА «Воронеж» опубликует в понедельник, 19 февраля.