Белорусские нейрохирурги стали удалять опухоли мозга через нос

В РНПЦ проводят 2−3 подобные операции в неделю, пациенты — со всей Беларуси, и восстанавливаются они благодаря новой методике быстрее. В зависимости от объема опухоли, некоторым больным надо пройти через несколько операций с интервалом в пару месяцев.