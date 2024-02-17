Белорусские нейрохирурги стали удалять опухоли мозга через нос

Аденому гипофиза, а этот вид опухоли занимает третье место среди новообразований мозга, ранее белорусские врачи из РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске удаляли путем трепанации черепа, теперь делают эту операцию через нос, сообщает sb.by.
В РНПЦ проводят 2−3 подобные операции в неделю, пациенты — со всей Беларуси, и восстанавливаются они благодаря новой методике быстрее. В зависимости от объема опухоли, некоторым больным надо пройти через несколько операций с интервалом в пару месяцев.
По словам замдиректора РНПЦ неврологии и нейрохирургии Эдуарда Василевича, аденома может привести к слепоте, бесплодию, выпадению волос, нарушениям в половой сфере, неприятным изменениям внешности.
У больного человека начинают увеличиваться стопы, пальцы и кисти рук, укрупняются черты лица, гипертрофируются печень и сердце, мучает аритмия, головные боли.