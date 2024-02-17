Ходим как петербуржцы. Показываем, как горожане решают водно-уличный вопрос

7
Из-за оттепели 17 февраля Петербург превратился в одно сплошное «озеро»: наледь с водой образовалась на тротуарах, а проезжую часть затапливает из-за забитых патрубков. «Фонтанка» показывает, как горожане преодолевают водные препятствия.
В центре Петербурга люди, по наблюдениям корреспондента «Фонтанки», в качестве менее мокрой и менее скользкой альтернативы для передвижения выбирают дороги. В спальных районах города пешеходы для этих целей используют газоны.
Питомцев приходится не переводить, а переносить через лужи на дорогах.
Читатели в свою очередь шутят, что «прогулку по рекам и каналам» они себе представляли не такой.
Кое-где, например в Сестрорецке, народ вынужден и вовсе встать на четыре конечности для устойчивости передвижения.