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Глеб Никитин встретился с нижегородскими танкистами

Они отличились во время освобождения села Крахмальное в Харьковской области.
Источник: Глеб Никитин — Telegram

Глеб Никитин провел встречу с нижегородскими военнослужащими из 47-й гвардейской танковой дивизии. Об этом губернатор Нижегородской области рассказал в своем Telegram-канале.

Танкисты отличились во время освобождения села Крахмальное Харьковской области в январе 2024 года.

Один из них — Максим Поташев — является оператором БПЛА. Он первый из таких военных, кто получил звание Героя России, а также первый обладатель такого статуса из танковой дивизии с местом дислокации в Нижегородской области.

Второй военнослужащий — Андрей Дурягин — заместитель командира дивизии. С ним регион обсуждает запросы бойцов СВО, закупки дополнительного оборудования и снаряжения. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что волонтёры объединения «Цех 52» сделали тысячную печку для передовой.