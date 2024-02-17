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Десятки рейсов все еще задерживаются в аэропорту Алматы после вчерашней непогоды

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Около 50 авиарейсов задерживаются в международном аэропорту Алматы, свидетельствуют данные онлайн-табло.
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Источник: Sputnik.kz

Так, задерживается отправление более 10 самолетов, есть отмененные рейсы.

Также с опозданием прибывают более 35 авиарейсов.

Между тем в самом аэропорту в соцсетях сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

Напомним, задержки рейсов в Алматы начались в пятницу, 16 февраля, из-за сложных метеоусловий. Было отменено пять и задержано 60 рейсов. Вылета ждали около 750 пассажиров.

Сегодня, 17 февраля, из-за значительного увеличения суточного плана прилетов и вылетов задержки продолжились. Возникла дополнительная нагрузка на технику, трапы, автобусы, багажные транспортиры, что, в свою очередь, привело к несвоевременной выгрузке багажа.