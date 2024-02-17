Десятки рейсов все еще задерживаются в аэропорту Алматы после вчерашней непогоды

Так, задерживается отправление более 10 самолетов, есть отмененные рейсы.
Также с опозданием прибывают более 35 авиарейсов.
Между тем в самом аэропорту в соцсетях сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.
Напомним, задержки рейсов в Алматы начались в пятницу, 16 февраля, из-за сложных метеоусловий. Было отменено пять и задержано 60 рейсов. Вылета ждали около 750 пассажиров.
Сегодня, 17 февраля, из-за значительного увеличения суточного плана прилетов и вылетов задержки продолжились. Возникла дополнительная нагрузка на технику, трапы, автобусы, багажные транспортиры, что, в свою очередь, привело к несвоевременной выгрузке багажа.