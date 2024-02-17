Кондратюк пободался, но Семененко недосягаем: на Спартакиаде разыграли медали среди мужчин-фигуристов

— Последние два дня я чувствовал, что я все могу, и у меня все получается. Оставалось только совладать с эмоции, вроде, получилось. В конце проката я прокричал: «Спасибо». Себе, тренерам, зрителям. Я хотел откатать эту программу с четырьмя четвертными прыжками. Не получился каскад, но хотя бы без падений, — сказал Марк Кондратюк.