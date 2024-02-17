Кондратюк пободался, но Семененко недосягаем: на Спартакиаде разыграли медали среди мужчин-фигуристов

На Спартакиаде в Магнитогорске определились победители в фигурном катании среди мужчин. Первое место занял действующий чемпион России Евгений Семененко. Идеальное выступление. За оба проката фигурист получил 304.40 баллов от судей.
Вторым стал горячо любимый зрителями Марк Кондратюк. Судьи оценили его оба проката на 297.72 баллов.
— Последние два дня я чувствовал, что я все могу, и у меня все получается. Оставалось только совладать с эмоции, вроде, получилось. В конце проката я прокричал: «Спасибо». Себе, тренерам, зрителям. Я хотел откатать эту программу с четырьмя четвертными прыжками. Не получился каскад, но хотя бы без падений, — сказал Марк Кондратюк.
На третьем месте расположился Владислав Дикиджи — у него 283.48 очков. Такое отставание от лидеров случилось из-за трех ошибок в произвольной программе.
Ранее закончились соревнования в танцах на льду. Лучшими стали Александра Степанова и Иван Букин. От ближайших преследователей они оторвались на 11 баллов. Впереди зрителей ждут соревнования среди женщин и произвольная программа спортивных пар.