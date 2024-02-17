Снимок черепа, клюшки, и костыли все еще ждут хозяев в аэропорту Минска

Чаще всего в общедоступной зоне остаются чемоданы, сумки и крупногабаритные вещи. В зоне прилета сотрудники аэропорта находят и пакеты с покупками из Duty Free. В контролируемой же зоне в лотках забывают часы, часы, кошельки и даже ноутбуки.