Снимок черепа, клюшки, и костыли все еще ждут хозяев в аэропорту Минска

Как отмечает пресс-служба воздушной гавани, за прошлый год пассажиры забыли 289 предметов. Из них «по горячим следам» было возвращено более 150.
«С начала текущего года уже было найдено 25 вещей, 18 из них были возвращены хозяевам», — рассказали в аэропорту.
Чаще всего в общедоступной зоне остаются чемоданы, сумки и крупногабаритные вещи. В зоне прилета сотрудники аэропорта находят и пакеты с покупками из Duty Free. В контролируемой же зоне в лотках забывают часы, часы, кошельки и даже ноутбуки.
«Если забытая вещь была вовремя обнаружена и позволяет время, пассажирам возвращают их имущество буквально прямо перед посадкой на самолет. Таких случаев за прошлый год было 17», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.
Для поиска владельцев забытых вещей сотрудники аэропорта просматривают камеры видеонаблюдения, отслеживая путь пассажира. Если выясняется, что пассажир уехал на автомобиле или в такси, и можно прочитать номер, то обращаются за помощью к милиции.
Как отметили в аэропорту, в камере хранения своих хозяев ждут забытые клюшки, костыли и трости, музыкальная колонка, смычок, санки и коляски, стройинструмент и даже рентгеновский снимок черепа.
Что делать, если что-то потерял в аэропорту?
Забытые или потерянные вещи, как отметили в аэропорту, сначала проверяет служба авиабезопасности, затем их отправляют в камеру хранения. На каждый предмет составляется отдельный акт, в котором дается полное описание находки.
В случае, если пассажир забыл документы, их отдают в дежурную часть, которая находится в левом крыле аэровокзала.
Для того, чтобы получить забытую или потерянную вещь, необходимо обратиться в камеру хранения, сообщить дату нахождения в аэропорту, приблизительное место потери и описание предмета. Если все совпадает, то вещи вам выдадут после предъявления удостоверения личности.
Тариф за услугу по хранению найденных вещей составляет 15 рублей.