18 человек спасены из снежной ловушки в Алматинской области

Расстояние до места вызова составляет 40 км. По прибытию на место вызова было установлено, что 18 взрослых направлялись в зону отдыха по заранее приобретенной путевке и застряли в снежном заносе. Силами спасателей и сотрудников МИО была прочищена дорога и из снежного заноса было вызволено 5 автомашин с людьми, которые далее направились в сторону г. Алматы. В медицинской помощи не нуждаются.