18 человек спасены из снежной ловушки в Алматинской области

17 февраля 2024 года в 01 часов 40 минут в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что рядом с зоной отдыха «Карасай-Жайлау» Райымбекского района в снежном заносе осталось 5 легковых автомашин, в которых находятся 18 человек и просят провести эвакуацию.
На место незамедлительно выехали сотрудники ДЧС Алматинской области, передает DKNews.kz.
Расстояние до места вызова составляет 40 км. По прибытию на место вызова было установлено, что 18 взрослых направлялись в зону отдыха по заранее приобретенной путевке и застряли в снежном заносе. Силами спасателей и сотрудников МИО была прочищена дорога и из снежного заноса было вызволено 5 автомашин с людьми, которые далее направились в сторону г. Алматы. В медицинской помощи не нуждаются.