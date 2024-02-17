В Новосибирске концерт группы «Руки Вверх!» прошел с аншлагом в новом ЛДС

Последние билеты на концерт в vip-ложу продавались по 11 тысяч рублей.
Главная арена спортивного сооружения рассчитана на 10 634 зрителей, но по словам солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, в зале было более 11 тысяч человек.
Он также отметил, что каждый новый концерт привлекает все больше поклонников, и обещал, что выступление будет в 10 раз лучше предыдущих. В Новосибирске Сергей Жуков исполнил как старые хорошо известные хиты, так и новые песни.
Многие новосибирцы пришли к «Сибирь-Арене» задолго до начала концерта, а за час до начала на спуске к ледовой арене со стороны улицы Немировича-Данченко выросла плотная пробка.
Напомним, ранее в новом ЛДС прошло ледовое шоу «Настоящий щелкунчик».