В аэропорту Ташкента объяснили, почему пассажирам рейса из Дубая долго пришлось ждать багаж

«Да, по нормативам аэропорта это достаточно долго. На сегодняшний день хэндлинговые службы аэропорта “Ташкент” выдают багаж в среднем за 35−40 минут в зависимости от загруженности воздушного судна. В данном конкретном случае на задержку повлияло сразу несколько факторов — погодные условия, движение на аэродроме усложняется при обильном снегопаде, и нарушение расписания — борт прибыл не в свое время, а гораздо позже, в связи с чем образовалось пересечение сразу нескольких рейсов с большим количеством багажа. Это форс-мажорная ситуация. Мы приносим извинения пассажирам данного рейса за задержку и надеемся на понимание», — прокомментировали в пресс-службе Uzbekistan Airports.