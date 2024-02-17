В аэропорту Ташкента объяснили, почему пассажирам рейса из Дубая долго пришлось ждать багаж

Из-за ухудшения погодных условий в Ташкенте экипаж рейса HY-334, следовавшего по маршруту Дубай — Ташкент, посадил самолет в Самарканде в 17:46 по местному времени. По мере улучшения метеоусловий в столице в 21:25 самолет вылетел из Самарканда и приземлился в Ташкенте в 21:55. В 22:25 воздушное судно завершило руление к месту стоянки и началась высадка пассажиров. В 23:00 началась выгрузка багажа. На борту было 189 пассажиров.
Первый багаж был выдан в 23:25, последний в 00:42, уточнила компания Uzbekistan Airports.
Сообщения в соцсетях о шестичасовой выдаче багажа пассажирам данного рейса не соответствует действительности. С момента остановки воздушного судна на месте стоянки и до подачи последнего багажа на ленту прошло 127 минут. Учитывая, что багаж из самолета начали выгружать в 23:00, то время, затраченное исключительно на выдачу багажа, составляет 102 минуты.
«Да, по нормативам аэропорта это достаточно долго. На сегодняшний день хэндлинговые службы аэропорта “Ташкент” выдают багаж в среднем за 35−40 минут в зависимости от загруженности воздушного судна. В данном конкретном случае на задержку повлияло сразу несколько факторов — погодные условия, движение на аэродроме усложняется при обильном снегопаде, и нарушение расписания — борт прибыл не в свое время, а гораздо позже, в связи с чем образовалось пересечение сразу нескольких рейсов с большим количеством багажа. Это форс-мажорная ситуация. Мы приносим извинения пассажирам данного рейса за задержку и надеемся на понимание», — прокомментировали в пресс-службе Uzbekistan Airports.
Напомним, что сегодня компания сообщила о задержании из-за непогоды в аэропорту Ташкента вылета семи рейсов.