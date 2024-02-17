Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Bloomberg: Британия и США могут поставить Украине тысячи БПЛА, оснащенных ИИ

Великобритания совместно с рядом стран работает над беспилотниками с применением технологии искусственного интеллекта. Их могут направить на Украину в течение нескольких месяцев, передает Bloomberg.
Источник: Комсомольская правда

Западные военные планировщики, разрабатывающие оружие, заявили, что Британия и США в данный момент работают над предоставлением Украине тысяч новых дронов с ИИ.

Такие БПЛА взаимодействуют друг с другом, чтобы наносить удары. Для этих моделей оператор беспилотника требуется не для каждого устройства. Дроны могут передать Украине «в течение нескольких месяцев», отмечает издание.

Тем временем сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина провел первый испытательный полет тяжелого транспортного беспилотника «Партизан». После испытаний разработчики заявили, что получившийся образец соответствует заявленным взлетно-посадочным характеристикам и способен выполнять полеты на сверхмалых скоростях, что делает его достойной альтернативой аппаратам вертолетного типа в некоторых областях.