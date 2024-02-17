Bloomberg: Британия и США могут поставить Украине тысячи БПЛА, оснащенных ИИ

Тем временем сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина провел первый испытательный полет тяжелого транспортного беспилотника «Партизан». После испытаний разработчики заявили, что получившийся образец соответствует заявленным взлетно-посадочным характеристикам и способен выполнять полеты на сверхмалых скоростях, что делает его достойной альтернативой аппаратам вертолетного типа в некоторых областях.