Bloomberg: Британия и США могут поставить Украине тысячи БПЛА, оснащенных ИИ

Западные военные планировщики, разрабатывающие оружие, заявили, что Британия и США в данный момент работают над предоставлением Украине тысяч новых дронов с ИИ.
Такие БПЛА взаимодействуют друг с другом, чтобы наносить удары. Для этих моделей оператор беспилотника требуется не для каждого устройства. Дроны могут передать Украине «в течение нескольких месяцев», отмечает издание.
Тем временем сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина провел первый испытательный полет тяжелого транспортного беспилотника «Партизан». После испытаний разработчики заявили, что получившийся образец соответствует заявленным взлетно-посадочным характеристикам и способен выполнять полеты на сверхмалых скоростях, что делает его достойной альтернативой аппаратам вертолетного типа в некоторых областях.