Новая неделя в Волгограде начнется с мокрого снега и легкого мороза

Конец недели выдался не очень приятным для прогулок в Волгограде — к морозу добавился сильный ледяной ветер. К началу новой недели немного потеплеет: уже в понедельник, 19 февраля днем будет −1. При этом противный ветер сохранится, а еще пойдет мокрый снег. Волгоградский ЦГМС опубликовал прогноз с 18 по 20 февраля.
В воскресенье, 18 февраля еще утром будет крепкий мороз, днем воздух прогреется до −3 градусов. Осадков ждать не стоит. А в понедельник еще немного потеплеет и пойдет мокрый снег, в результате чего волгоградцам грозит уже привычный этой зимой гололед. Такая же погода от −3 до −1 будет и во вторник. Ночью мороз будет крепчать: до −9 в Волгограде и до −12 по области.
Плюсовую температуру стоит ждать только к следующим большим выходным: тех, кто не уедет на три дня из города, ждет +2 и пасмурная погода.