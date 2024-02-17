Новая неделя в Волгограде начнется с мокрого снега и легкого мороза

В воскресенье, 18 февраля еще утром будет крепкий мороз, днем воздух прогреется до −3 градусов. Осадков ждать не стоит. А в понедельник еще немного потеплеет и пойдет мокрый снег, в результате чего волгоградцам грозит уже привычный этой зимой гололед. Такая же погода от −3 до −1 будет и во вторник. Ночью мороз будет крепчать: до −9 в Волгограде и до −12 по области.