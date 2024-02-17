В Пулково задержали тату-мастера. Ей грозит наказание по статье об оскорблении чувств верующих

Ночью 17 февраля в Пулково задержали 24-летнюю тату-мастера Дарью. По информации «Фонтанки», девушке грозит уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.
Дарью задержали около 3 часов утра по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). По этой статье максимальное наказание составляет до года тюремного заключения.
В настоящее время решается вопрос об избрании девушке меры пресечения.
Несколько дней назад на деятельность Дарьи обратил внимание Правозащитный центр «Сорок сороков». В своем телеграм-канале они сообщили о деятельности тату-мастера по имени Нина, которая делала «кощунственные татуировки» с изображением религиозных символов, Иисуса Христа и Богородицы. Фото своих работ мастер размещала в соцсетях. По информации этого же канала, Нина работала в одном тату-салоне с Дарьей.
Днем ранее телеграм-канал опубликовал открытое обращение к правоохранительным органам с просьбой задержать Дарью и призвал всех направлять заявления в отношении девушки в правоохранительные органы. Там же были приложены скрины фотографий работ тату-мастера.
По данным СМИ, Дарья в момент задержания планировала вылететь в Армению.