В Пулково задержали тату-мастера. Ей грозит наказание по статье об оскорблении чувств верующих

В настоящее время решается вопрос об избрании девушке меры пресечения.



Несколько дней назад на деятельность Дарьи обратил внимание Правозащитный центр «Сорок сороков». В своем телеграм-канале они сообщили о деятельности тату-мастера по имени Нина, которая делала «кощунственные татуировки» с изображением религиозных символов, Иисуса Христа и Богородицы. Фото своих работ мастер размещала в соцсетях. По информации этого же канала, Нина работала в одном тату-салоне с Дарьей.