Какой сегодня праздник: 18 февраля

Что интересного произошло 18 февраля?
Сегодня свой профессиональный праздник, День транспортной полиции России, отмечают работники департамента обеспечения правопорядка на транспорте при МВД РФ. Этот праздник не имеет официального статуса. История развития и основания этой службы тесно связана с началом строительства железных дорог в России. Дата 18 февраля была выбрана потому, что в этот день в 1919 году ВЦИК утвердил декрет «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог». Подписание этого декрета стало первым шагом на пути создания транспортной милиции.
В Туркменистане отмечается профессиональный праздник — День дипломатических работников. Он был учрежден в 2009 году указом президента. Президент учредил День дипломатических работников в знак признания роли демократического корпуса Туркменистана в практическом осуществлении государственной политики.
Также сегодня отмечают День независимости Гамбии. Именно в этот день в 1965 году Гамбия обрела независимость от Британской империи и стала членом Содружества наций.
Жители Америки сегодня отмечают Национальный день выпивания вина, наверное, так наиболее точно можно перевести на русский язык название National Drink Wine Day.
Винный завод в Алматинской области испортил сельчанам жизнь.
Исторические события 18 февраля в мире
1918-й — в Москве состоялось открытие Киевского вокзала;
1978-й — прошли первые соревнования по триатлону — Ironman;
1979-й — впервые за время наблюдений в пустыне Сахара выпал снег;
2004-й — взорвался железнодорожный состав с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.
Исторические события 18 февраля Казахстане
1993-й — одной из центральных улиц Шымкента присвоено имя ученого-этнографа, фольклориста Абубакира Диваева;
2003-й — с участием президентов России и Казахстана на сцене ГАБТ России состоялась торжественная церемония открытия Года Казахстана в России. В рамках праздничных мероприятий в Московском Кремле прошла выставка «золотого» воина — «Сокровища сакских курганов», Неделя казахстанского кино, концерты мастеров искусств Казахстана и другое. Состоялись гала-концерт мастеров искусств Казахстана и книжная выставка «Признанный миром Казахстан»;
2008-й — в Казахстане создана первая актуарная школа. Ее официальное открытие состоялось в Алматы. Актуарий — это специалист, который обладает определенной квалификацией для оценки рисков и вероятностей и который может применить свои знания и навыки к проблемам бизнеса и финансов, особенно к таким областям, как страхование и демография. Таким образом, актуарии играют ключевую роль в оценке рисков финансовых институтов и обеспечении их платежеспособности.
Дни рождения знаменитостей 18 февраля в мире
В 1932 году родился Милош Форман — чешский и американский кинорежиссер и сценарист. Двукратный лауреат премии «Оскар» за лучшую режиссерскую работу. Постановщик картин «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Вальмон»;
в 1934 году родился Мухтарбек Кантемиров — советский артист цирка и киноактер, известный как каскадер и создатель конного театра. Заслуженный артист Северо-Осетинской АССР (1960). Широкую славу ему принесла главная роль в культовом советском боевике «Не бойся, я с тобой!»;
в 1954 году родился Джон Траволта, американский киноактер, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» (фильмы «Бриолин», «Криминальное чтиво»);
в 1973 году родилась Ирина Лобачева — российская фигуристка (танцы на льду), серебряный призер Олимпийских игр (2002) в паре с Ильей Авербухом, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России.
Кто родился 18 февраля в Казахстане
В 1938 году родился Кенжегали Сагадиев — государственный политический деятель Республики Казахстан, ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор, академик НАН РК, член Нью-Йоркской Академии наук, академик АН ВШ РК и МАН ВШ, член АН Пакистана (2002).
День смерти знаменитостей 18 февраля в мире
В 1902 году умер Чарльз Тиффани — американский торговец ювелирными изделиями, основатель компании Tiffani&Co;.
в 1919 году расстрелян Павел Булацель — русский юрист, адвокат, журналист, общественный деятель;
в 1992 году умер Роман Филиппов — актер театра и кино, народный артист РСФСР;
в 1999 году умер Николай Латышев — знаменитый советский футбольный арбитр.
Православный праздник 18 февраля
Сегодня почитается память святой Агаты (Агафьи) — христианской мученицы, которая жила в III веке в городе Палермо на Сицилии. Как говорит предание, Агата родилась в богатой семье в Сицилии. Она же в молодости отвергла домогательства городского префекта, а перфект решил использовать антихристианские законы и преследовал ее. Девушка не отказалась от своих моральных принципов и веры. За это ее подвергли жестоким издевательствам, терзая ей грудь железными крючьями, но на следующий день она предстала невредимой. Когда правитель снова решил ее мучить, началось землетрясение, в результате которого погибли многие из друзей префекта. В ту ночь Агафья мирно предала душу Богу в темнице.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.