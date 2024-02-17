Какой сегодня праздник: 18 февраля

Сегодня почитается память святой Агаты (Агафьи) — христианской мученицы, которая жила в III веке в городе Палермо на Сицилии. Как говорит предание, Агата родилась в богатой семье в Сицилии. Она же в молодости отвергла домогательства городского префекта, а перфект решил использовать антихристианские законы и преследовал ее. Девушка не отказалась от своих моральных принципов и веры. За это ее подвергли жестоким издевательствам, терзая ей грудь железными крючьями, но на следующий день она предстала невредимой. Когда правитель снова решил ее мучить, началось землетрясение, в результате которого погибли многие из друзей префекта. В ту ночь Агафья мирно предала душу Богу в темнице.