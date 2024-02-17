В ростовских супермаркетах начали продавать поштучно турецкие яйца

В Ростове на прилавках одной из торговых сетей города появились куриные яйца из Турции, которые продают поштучно. Видимо, таким образом сетевики дают возможность распробовать ростовчанам заморский продукт.
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ.
В больших коробках, расположенных на самой нижней полке, находится целый ящик яиц из Турции, которые можно купить поштучно — такого в магазинах раньше не было. По словам продавца, их привезли к ним сегодня, и корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» — первый, кто решил их купить.
— У нас же раньше такого не было. Думаю, надо время, чтобы люди узнали, что так можно покупать, — рассказала одна из женщин, стоящих за кассой. Также она добавила, что может быть сама попробует приобрести пару штучек. По крайней мере, чтобы хоть попробовать эти заморские яйца. А вдруг они как-то отличаются от отечественных?
Одна из покупательниц, узнав, что теперь можно купить яйца и поштучно, первым делом вспомнила бабушек на рынке, которые этот торговый прием освоили давным давно.
И точно также, с яйцами в пакете, без защиты картонного лотка, покупатель выйдет из магазина, если решится взять несколько экземпляров от заморской Рябы на пробу — также как старые добрые времена на рынке. Но, если приобрести сразу 30 штук, то можно бесплатно забрать с ними и картонный поддон.
ЦЕНА ЗАМАНЧИВАЯ, ВЕС — ПРИЛИЧНЫЙ.
Как оказалось, пока в этом супермаркете иностранные яйца есть только поштучно и только сорта С-1. За одно такое придется заплатить 11,99 рубля. Причем, произведены они относительно недавно — 5 февраля. Кстати, если пересчитать на десяток, более понятный для российского потребителя, то 119,9 рублей — самая дешевая цена. Их конкуренты стоят аж 139,99. Возможно, что экономия связана с отсутствием упаковки.
Вес одно яйца — 63 грамма, значит, без нарушений. По ГОСТу к первой категории относятся те, что весят от 55 до 64,9 грамма. То есть еще всего два грамма и могли бы носить гордый статус «отборные» — С0.
Сравниваем покупку с российскими яйцами по цвету. Оказалось, что желток у турецких слегка бледнее. Однако на вкус никакой разницы не было заметно.
Напомним, что несколько дней до этого в донской столице начали продавать турецкие яйца в лотках. И также сорта С-1. Тогда корреспонденты «КП» взяли их десяток за 129,99 рубля и за такую же цену, с той же полки, российские, сравнив их на кухне.
Тогда они приготовили вареные яйца, яичницу и майонез. В тот раз по цвету они отличались в пользу турецких — желток у заморского продукта оказался ярче, однако по вкусу все три блюда оказались приблизительно одинаковыми.