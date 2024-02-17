В ростовских супермаркетах начали продавать поштучно турецкие яйца

— У нас же раньше такого не было. Думаю, надо время, чтобы люди узнали, что так можно покупать, — рассказала одна из женщин, стоящих за кассой. Также она добавила, что может быть сама попробует приобрести пару штучек. По крайней мере, чтобы хоть попробовать эти заморские яйца. А вдруг они как-то отличаются от отечественных?