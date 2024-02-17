Снег в Алматы будут убирать всю ночь

Сегодня было очень много разных публикаций в СМИ о том, что видели технику, комбинированные дорожные машины, о том, что они едут с поднятыми отвалами. Надо учитывать, что это комбинированные машины и, если отвал поднят, значит они посыпают дорогу противогололедным материалом. Это тоже нормальная работа, пояснил заместитель акима.