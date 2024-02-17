Снег в Алматы будут убирать всю ночь

«На сегодня выпало более 25 см снега. Это самый интенсивный снегопад с начала зимнего периода. Все службы города переведены на круглосуточный усиленный режим. В ночь вышла 441 единица техники. Мы будем продолжать убирать снег. Это алгоритм у нас: сначала прометаются центральные и городские улицы, затем районные улицы и улицы местного значения».
Параллельно с этим проходит уборка тротуаров, остановочных комплексов, заездов на социальные объекты, и пешеходных переходов.
Сегодня было очень много разных публикаций в СМИ о том, что видели технику, комбинированные дорожные машины, о том, что они едут с поднятыми отвалами. Надо учитывать, что это комбинированные машины и, если отвал поднят, значит они посыпают дорогу противогололедным материалом. Это тоже нормальная работа, пояснил заместитель акима.
«Хочу обратиться к горожанам. Очень просим убрать машины с обочин дорог, поскольку сегодня ночью мы сформируем отвалы, весь снег будет сметен к обочине. Соответственно нашим службам будет очень затруднена работа, если там будут оставаться ваши автомобили. Просьба их убрать. Так мы сможем быстрее вывезти снег».