Спортивным педагогам Башкирии вручили награды и сертификаты на выплаты.

«Мы уделяем большое значение проведению Совета по вопросам развития физкультуры и спорта. Тщательно готовим это мероприятие, формируем его повестку. Важно, что мы на высоком уровне обсуждаем вопросы физической культуры и спорта. Это видят тысячи тренеров, сотни тысяч наших детей. Мы даём очень хороший сигнал нашему обществу о том, что физическая культура и спорт — это важнейшее направление государственной политики республики, — сказал Радий Хабиров. — Завершая, хочу сказать слова уважения и благодарности всем членам Совета, каждому тренеру, каждому профессиональному спортсмену. Спасибо за то, что вы у нас есть, что мы можем ориентировать на вас наших детей, воспитывать из них лучших граждан Российской Федерации».