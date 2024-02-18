Зарплата в 150 тысяч рублей каждому и никаких пробок: смотрим, что обещают Владивостоку до 2030 года

Почти 700 тысяч горожан, которые в среднем живут по 78 лет, 145 тысяч рублей средней начисленной заработной платы и ежегодное производство продукции почти на 6 триллионов рублей. Таким предстает Владивосток 2030 года в плане комплексного социально-экономического развития, утвержденном правительством России в конце декабря прошлого года. Какие еще изменения ждут столицу Приморья, разбиралась «Комсомольская правда — Владивосток».
Реализация плана обойдется более чем в 956 миллиардов рублей, почти 354 из которых выделит федеральный бюджет, 107 миллиардов вложит региональный, а еще без малого полмиллиарда должны составить средства частных инвесторов.
Как станем жить
План позволит увеличить численность населения города до 696,1 тысячи человек, средняя продолжительность жизни которых составит 78 лет. В 2022 году она равнялась 69,7 года. Трудиться будут 336,1 тысячи человек, в среднем получая за свою работу 145 тысяч рублей до выплаты подоходного налога. В 2022 году мы, в среднем, получали 85,4 тысячи рублей.
Город ожидает невероятный рост промышленного производства — денежное выражение отгруженной продукции должно вырасти больше, чем в десять раз, с 521 миллиарда в 2022 году до 5740,9 миллиарда в 2030-м. А инвестиции в основной капитал вообще планируется увеличить в 26,5 раз — со 141,1 миллиарда до 3737,1 миллиарда рублей.
Чуть скромнее вырастет индекс качества городской среды — с 205 до 276 баллов, то есть, в городе станет жить более комфортно, чем в современном Санкт-Петербурге и почти так же, как в Москве.
Комплексный план развития охватывает почти все сферы жизни города — от жилищно-коммунального хозяйства и образования, до промышленного развития и экологии.
Медицина и обучение
В городе до 2030 года планируется построить несколько новых школ. Так, уже в 2024 году должно завершиться строительство школы на 1100 мест в районе Снеговой пади (правда, пока оно заморожено), здесь же к 2028 году должна появиться еще одна, но уже на 2700 учеников. К этому же году запланировано завершение строительства учебного заведения на 1275 мест в районе бухты Патрокл, и школ на острове Русский, в районе Зеленого угла и на улице Русской. Годом позже появится образовательное учреждение на мысе Кунгасном, а в 2027 году должно завершится строительство школы на 200 учеников на Садгороде. Еще 65 зданий школ до 2030 году капитально отремонтируют.
Всего на развитие инфраструктуры образования в городе до 2030 года планируется потратить больше 82,5 миллиардов рублей. На реконструкцию объектов медицины запланировано почти 38 миллиардов рублей.
Физкультура и спорт
На создание спортивных сооружений планируется потратить почти 26 миллиардов рублей.
На эти средства планируется построить несколько крупных региональных центров различных видов спорта — керлинга, спортивной гимнастике, футболу, хоккею, водным видам спорта, центра бокса на стадионе «Строитель», спортивно-восстановительного центра.
На острове Русский должны появиться академия тенниса, легкоатлетический манеж, Экстрим-парк, физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта в поселке Поспелово. Здесь же благоустроят базу «Русская лыжня».
В Первомайском районе города планируется построить крытый бассейн со вспомогательной инфраструктурой.
По всему городу отремонтируют 13 хоккейных коробок, 11 спортивных площадок и пять спортшкол. К ним добавятся 57 новых малобюджетных спортплощадок и семь ФОК для игровых видов спорта и киберспорта. Планируется и создание центра ГТО открытого типа на одном из стадионов.
Культура
Одним из главных приобретений от программы в области культуры должно стать строительство центральной объединенной библиотеки Приморского края. Библиотеками и школой искусств обзаведутся и жители отдаленных районов — Снеговой пади и Патрокла, где сейчас эти учреждения культуры отсутствуют. «Откапиталят» здание публичной библиотеки имени А. М. Горького и девять городских муниципальных библиотек.
Вообще, планируется капитально отремонтировать или реконструировать огромное количество объектов — театр имени А. М. Горького, Дворец бракосочетания, центр «Эрмитаж», два колледжа — художественный и искусств, детские художественные школ № 1 и № 4, музыкальную школу № 2, школы искусств № 5 и № 7, краевые центры народной культуры на Аксаковской и Пушкинской, «Доходный дом А. Г. Демби» и «Матросский клуб», где разместится центр креативных индустрий.
Кроме того, в городе построят новое здание театра кукол.
Обновление и строительство объектов культуры обойдется почти в 15,5 миллиарда рублей.
Туризм
Для повышения туристической привлекательности города планируется реставрировать и благоустроить исторический центр Владивостока и объекты Владивостокской крепости, построить выставочный комплекс в бухте Аякс на острове Русский. Это то, что планируется сделать за бюджетные средства. Благоустроить пляжную зону в бухте Новик, построить парк развлечений «Монтера», парк-отель «Бурдугуз», семейный центр «Аквапарадайз», административно-гостиничный и торгово-развлекательный комплекс, как и апарт-отель в составе IT-парка должны частные инвесторы. Они должны вложить порядка 97 миллиардов рублей инвестиций из почти 102 миллиардов, запланированных в этом разделе.
Жилье и комфортная городская среда
На жилищное строительство инвесторы потратят 275,8 миллиардов рублей, за счет чего обеспечат комплексное развитие территорий в районе мыса Кунгасного и Фирсова до проспекта 100-летия Владивостока, мыса Калузина, на побережье бухты Малый Улисс и строительство ЖК на острове Русский.
Для развития комфорта городской среды планируется благоустроить 14 рекреационных зон, пляжи на острове Русский, парк Минного городка и набережную Амурского залива. На эти работы предполагается потратить около 17,5 миллиарда рублей, из которых по 7,2 вложат федеральный и краевой бюджеты, а без малого три миллиарда планируется привлечь в качестве частных инвестиций.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Изношенность коммунальных сетей Владивостока ни для кого не является секретом. Каждую зиму с удручающей регулярностью то один, то другой район города остается без теплоснабжения, воды или электричества. А то и всего сразу.
Поэтому одним из ключевых элементов плана развития города является реконструкция старых сетей и создания новых. Справедливости ради, работа в этом направлении уже ведется. На эти цели заложено как минимум более четырех миллиардов рублей.
К 2030 году в городе должно появиться 111,6 километра новых тепловых сетей, и по 120 километров линий труб водоснабжения и ливневой канализации. При этом должны быть полностью прекращены сбросы неочищенных вод в бухту Новик со стороны поселков Мелководный, Парис и Шигино. Сети и объекты водоотведения появятся в районе Патрокла и бухты Лазурной. Кроме того, в городе хотят обустроить еще восемь локальных и канализационных очистных сооружений, построить вторую и третью очереди Пушкинского водозабора, увеличив их производительность до 65 тысяч кубометров в сутки.
Из уже существующих сетей планируется реконструировать 242 километра муниципальных сетей теплоснабжения и 149 — сетей ресурсоснабжающих организаций, 44 километра — с увеличением их диаметра, 420 километров сетей водоснабжения и 203 километра — канализационных. Планируется реконструировать 168 тепловых пунктов и тепловых насосных станций.
На эти цели до 2030 года планируется потратить почти 280 миллиардов рублей: отремонтировать обещают… Да в принципе почти все. Как бы это не звучало.
Транспорт и логистика
Для задыхающегося в пробках Владивостока транспортная проблема является одной из самых значимых.
Для ее решения планом предполагается довести до нормативного состояния 85% существующих в городе дорог и мостовых сооружений. В том числе, провести реконструкцию многострадального Рудневского моста, нескольких развязок на проспекте 100-летия Владивостока, Красного знамени, Фирсова и других, капитальный ремонт Русской, Днепровской, Сахалинской, Мичуринской и других.
Новые дороги и развязки появятся в районе «Зеленый угол», на Патрокле и от Нейбута, 67а, до развязки «Зеленый угол» на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл.
Большое внимание планируется уделить развитию электротранспорта. Пройдет реконструкция трамвайного и троллейбусного депо, капремонт троллейбусной контактной сети и реконструкция 10,6 километра трамвайного пути. Город для развития общественного транспорта планирует приобрести 280 автобусов, 12 трамваев и 20 троллейбусов. Также будет модернизирован фуникулер.
Кроме того, в 2024 году правительство края, администрация города совместно с минтрансом России и РЖД должны разработать дорожную карту развития во Владивостоке пассажирских перевозок по внутригородским железнодорожным линиям — так называемого «легкого метро».
Для улучшения транспортного сообщения с островами Попова, Русский и Рейнеке и полуостровом Песчаный на них реконструируют или построят новые пирсы и закупят судно на воздушной подушке, грузопассажирские паром и баржу.
Экология
В 2024 году администрация города вместе с заинтересованными ведомствами должны разработать дорожные карты по созданию местных или региональных особо охраняемых природных территорий на острове Русский и в северной части полуострова Муравьева-Амурского с возможным включением в их состав территории Ботанического сада.
Кроме того, к 2030 году должен завершиться перенос нефтебазы из черты города за его пределы.
Чего не хватает?
Интересным моментом плана является то, что в нем вовсе не упоминается строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Видимо, либо ее создание выходит за временные рамки 2030 года, либо проект находится в совсем ранней стадии, что не позволило определить его точные контуры. Вполне возможно, что в кулуарах чиновники уже признали идею нереализуемой.
Вторым моментом является отсутствие в плане какой-либо взаимосвязи развития Владивостока с его городом-спутником. Ведь очевидно, что создание населенного пункта с населением в 80 тысяч человек на границе Владивостока окажет на него весьма заметное влияние. В первую очередь, связанное с ежедневным перемещением огромной массы людей, а значит — с транспортными потоками. Однако работа по обустройству инфраструктуры новой территории Владивостока, очевидно, ведется. Жить в городе-спутнике в Надеждинском районе будут не менее 80 тысяч человек. 30 млрд рублей на инфраструктуру выделено в рамках государственной программы развития Дальнего Востока. Еще сотни миллиардов вложат инвесторы.