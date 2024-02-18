Зарплата в 150 тысяч рублей каждому и никаких пробок: смотрим, что обещают Владивостоку до 2030 года

В городе до 2030 года планируется построить несколько новых школ. Так, уже в 2024 году должно завершиться строительство школы на 1100 мест в районе Снеговой пади (правда, пока оно заморожено), здесь же к 2028 году должна появиться еще одна, но уже на 2700 учеников. К этому же году запланировано завершение строительства учебного заведения на 1275 мест в районе бухты Патрокл, и школ на острове Русский, в районе Зеленого угла и на улице Русской. Годом позже появится образовательное учреждение на мысе Кунгасном, а в 2027 году должно завершится строительство школы на 200 учеников на Садгороде. Еще 65 зданий школ до 2030 году капитально отремонтируют.