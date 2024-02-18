Врач назвал продукт, который может навредить костям и мозгу

По словам врача, куриную грудку можно употреблять хоть каждый день. Ее легко готовить, она сытная, низкокалорийная и хорошо усваивается.
«Более жирные кусочки, например, бедра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря насыщенным кислотам, которыми они так богаты».
Свежая куриная печень содержит много меди, витамина В12 и железа, но ее нельзя употреблять в больших количествах.
«В этом субпродукте много холестерина, а это навредит тем, у кого больные почки, язва желудка или гастрит. Учитывайте, что куриную печень нельзя давать детям до трех лет».
Умнов добавил, что частое употребление печени может привести к избытку витамина А. Это состояние может навредить мозгу, способствовать разрушению костной ткани у взрослых, а у детей — привести к остановке роста.