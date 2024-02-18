До 15 градусов тепла: прогноз погоды на 18 февраля в Приморье озвучили синоптики

В воскресенье, 18 февраля, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае преимущественно без осадков, утром местами туман. Умеренный, на побережье местами сильный ветер возьмет направление с юга, температура воздуха сегодня прогреется до +4…+15°C.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, утром сильный. Температура воздуха +3…+5°C, в пригороде до +8°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +8…+10°С.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман. Ветер юго-восточны умеренный. Температура воздуха +6…+8°C.