До 15 градусов тепла: прогноз погоды на 18 февраля в Приморье озвучили синоптики

В воскресенье, 18 февраля, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае преимущественно без осадков, утром местами туман. Умеренный, на побережье местами сильный ветер возьмет направление с юга, температура воздуха сегодня прогреется до +4…+15°C.