За краем Ойкумены. Как живут в исчезающих северных посёлках Сибири

Большинство местных — мужчины. Пытались привозить сюда жён, но те сбегали: кто через неделю, кто через месяц. Никаких социальных учреждений в Визирном больше нет. Формально работает библиотека, но единственный посетитель — дочь старосты, которая раз в неделю моет там полы. Школа со стороны выглядит так, будто закрыта лишь на лето, но главный вход зарос деревьями. «Здешнее сообщество живёт как бы за краем Ойкумены, обитаемого мира, — говорит Константин Григоричев. — Они сами себе центр, а Киренск или Иркутск для них — периферия, источник ресурсов. Отношения с капитаном проходящего мимо судна, у которого можно за медвежьи шкуры или рыбу выменять дизельного топлива, гораздо важнее, чем с каким-нибудь региональным министром. Здешняя экономика — это больше “экономика дарения”, деньги в этих местах, по сути, не нужны. Когда кто-то едет “в цивилизацию”, местные отдают ему банковские карточки, чтобы он обналичил пенсии и закупил продукты».По наблюдениям социолога, жители северного посёлка отчётливо делятся на две группы. Одни хотят уехать «на большую землю», разбирают брошенные дома на дрова, часто злоупотребляют спиртным. Другие, наоборот, активно строятся в расчёте не только на себя, но и на туристов, которые «вдруг сюда приедут». Их позиция: «Нам от государства ничего не надо, раз оно не в состоянии нам помочь, то пусть хоть не мешает, не лезет с своим регулированием».