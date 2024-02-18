Одну из достопримечательностей Приморья уничтожил подъем воды в озере Ханка

Знаменитую на все Приморье водную сцену на Зеленом пляже в Камне-Рыболове окончательно демонтируют. Ее сломали ледяные торосы, а технической возможности восстановить сооружение нет — капризная Ханка затопила дорогу, ведущую к сооружению, сообщила газета «Приморские зори со ссылкой на администрацию Ханскайского муниципального округа. Подробности — в материале “Комсомольской правды — Владивосток”.
Огромные торосы, которые образовались этой зимой, не пощадили вынесенную вглубь озера сцену, на которой регулярно проходил краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори». Глыбы льда словно щепку перемололи крепкую бетонную конструкцию. И единственным вариантом стал ее полный демонтаж, к которому уже приступили рабочие.
«Повреждено основание конструкции, и её дальнейшая эксплуатация может быть опасной. Поэтому единственное в данной ситуации правильное решение — это демонтаж. Нельзя допустить, чтобы остатки сцены стали причиной какого-либо несчастного случая», — рассказала глава муниципального округа Аэлита Вдовина.
К сожалению, новую сцену здесь построить не удастся. В озере Ханка поднимается уровень воды и несколько лет назад оно затопило ведущую сюда дорогу. А без специальной техники создать подобную конструкцию попросту невозможно.