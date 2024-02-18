Одну из достопримечательностей Приморья уничтожил подъем воды в озере Ханка

Знаменитую на все Приморье водную сцену на Зеленом пляже в Камне-Рыболове окончательно демонтируют. Ее сломали ледяные торосы, а технической возможности восстановить сооружение нет — капризная Ханка затопила дорогу, ведущую к сооружению, сообщила газета «Приморские зори со ссылкой на администрацию Ханскайского муниципального округа. Подробности — в материале “Комсомольской правды — Владивосток”.