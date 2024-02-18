Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 18 февраля

Следователи из Хабаровска рассказали, чем занимался мужчина, ограбивший банк на 13 миллионов рублей. Напомним, он с детским пистолетом и муляжом гранаты ворвался в офис организации и потребовал отдать ему все деньги. В итоге унес 11 миллионов рублями и два — валютой. Спустя сутки грабителя задержали на выходе из церкви, куда он пришел помолиться.