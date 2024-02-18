Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 18 февраля

В Хабаровске суд поставил точку в деле о резонансном убийстве, которое произошло в августе прошлого года на остановке «Речной вокзал». Водители двух маршруток поругались между собой, и один на глазах пассажиров зарезал другого. На допросе потом вину отрицал, говорил, что ничего не помнит.
Следователи из Хабаровска рассказали, чем занимался мужчина, ограбивший банк на 13 миллионов рублей. Напомним, он с детским пистолетом и муляжом гранаты ворвался в офис организации и потребовал отдать ему все деньги. В итоге унес 11 миллионов рублями и два — валютой. Спустя сутки грабителя задержали на выходе из церкви, куда он пришел помолиться.
В Хабаровском крае на 15 площадках появятся новые электрические заправки. Сеть поможет соединить Москву с Дальним Востоком. Проект получил название «Шелковый путь» и пройдет через 18 регионов страны. Максимальное расстояние между заправками на трассе — 150 километров.