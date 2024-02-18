В Хабаровске отметили День Российских студенческих отрядов

Традиционно 17 февраля отмечается День Российских студенческих отрядов. Студенты восьми вузов и колледжей собрались в ТОГУ на форуме «Труд крут», который организовали в регионе впервые. Университет стал одной из 82 площадок страны, где он проходил. По России в мероприятии приняли участие больше 120 тысяч человек.
Праздник приурочили к 65-летию со дня основания «Всесоюзного студенческого строительного отряда» и 20-летию с момента появления РСО. На форуме школьникам и студентам рассказали о возможностях трудоустройства и помощи в профессиональном самоопределении. На мероприятии были представители крупных работодателей.
— Помогая движению студенческих отрядов, мы ведем переговоры с работодателями, чтобы деятельность в рамках студенческих отрядов засчитывалась студентам в качестве практики по профильному направлению, тем самым повышая конкурентоспособность студентов, — сказал ректор ТОГУ Юрий Марфин.
После официального открытия на разных площадках прошли лекции, встречи, круглый стол и образовательные треки. В них поучаствовали сотрудники правительства Хабаровского края, потенциальных работодателей и представители вузов и ссузов.