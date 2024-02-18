В Хабаровске отметили День Российских студенческих отрядов

Традиционно 17 февраля отмечается День Российских студенческих отрядов. Студенты восьми вузов и колледжей собрались в ТОГУ на форуме «Труд крут», который организовали в регионе впервые. Университет стал одной из 82 площадок страны, где он проходил. По России в мероприятии приняли участие больше 120 тысяч человек.