18 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

В 2008 году в Казахстане была создана первая актуарная школа. Ее официальное открытие состоялось в Алматы. Актуарий — это специалист, который обладает определенной квалификацией для оценки рисков и вероятностей и который может применить свои знания и навыки в проблемах бизнеса и финансов, особенно в таких областях, как страхование и демография, связанных со случайными событиями. Таким образом, актуарии играют ключевую роль в оценке рисков финансовых институтов и обеспечении их платежеспособности.