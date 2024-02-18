Сибиряк рассказал о своем переезде в Майями

В социальных сетях Егора написано, что сибиряк сейчас находится в Америке с тремя сценариями и теперь снимает фильмы. Чтобы добраться до Майами ему пришлось потратить немало времени, денег и сил. 21 февраля 2023 года мужчина вылетел из Новосибирска в Москву, откуда был рейс в Доху, столицу Катара, а уже потом отправился в Куала-Лумпур. Там его ждало собеседование на туристическую визу в США. При этом были необходимы обратные билеты в Москву, так как миграционные офицеры очень это контролируют.