Сибиряк рассказал о своем переезде в Майями

28-летний Егор Хряков из Искитимского района Новосибирской области переехал в США с тремя сценариями и теперь снимает кино. О своей жизни в другой стране Егор рассказал изданию nsk.aif.ru.
Добирался 2 месяца до США
В социальных сетях Егора написано, что сибиряк сейчас находится в Америке с тремя сценариями и теперь снимает фильмы. Чтобы добраться до Майами ему пришлось потратить немало времени, денег и сил. 21 февраля 2023 года мужчина вылетел из Новосибирска в Москву, откуда был рейс в Доху, столицу Катара, а уже потом отправился в Куала-Лумпур. Там его ждало собеседование на туристическую визу в США. При этом были необходимы обратные билеты в Москву, так как миграционные офицеры очень это контролируют.
«Несколько дней мы гуляли по Куала-Лумпур, балдели, затем пошли на собеседование. Нам отказали без каких-либо видимых причин», — написал в своем блоге Егор.
Он добавил, что он и его спутница очень сильно расстроились, но решили, что это не конец и своей цели они в любом случае добьются. В результате они полетели на Лангкави, маленький остров в Малайзии.
«Каждый час проверяли цену на билеты до Мексики. Цена на двоих была от 500 тысяч рублей и выше. Ну кто в здравом уме отдаст такую сумму за билеты», — отметил путешественник.
В Малайзии Егор провел месяц, а потом ему удалось купить билеты до Канкуна за 200 тысяч рублей. Как отметил блогер, на таможне его видели не как туриста, а как мигранта, но после собеседования его отпустили. Через 5 дней он с возлюбленной собирался полететь в Тихуану, но в аэропорту во время посадки офицеры забрали у них паспорта и вывели на улицу. К счастью, из всей сотни пассажиров Егору удалось улететь в Тихуану.
Уже 17 апреля 2023 года он перешел границу в пункте Сан Эсидро, а оттуда направился в ковид-отель в Сан Диего. И 21 апреля они оказались в солнечном Майами.
«Ехали сюда без розовых очков»
Егор Хряков считает, что сравнивать две разных страны — очень глупо. В Майами есть свои плюсы и минусы, так же, как и в Новосибирске. При этом в пользу столицы Сибири мужчина отметил развитие сети общественного транспорта.
«А в Майами намного лучше развита инфраструктура, именно автомагистрали и дороги. В этом городе очень зелено и чисто, культурно и колоритно», — рассказал журналисту «АиФ-Новосибирск» Егор.
Собеседник признался, что после переезда его жизнь перевернулась с ног на голову, потому что это был не только новый город, но и совершенно другая страна, в которой он никогда не бывал.
«Мы сюда ехали без розовых очков, ничего не ждали от Флориды в целом. Мы получили то, что имеем на сегодняшний день. Трудностей было огромное количество. Для нас это была интеграция в американское общество. Майами — это город по большей части испаноговорящий, здесь много выходцев из Кубы, Венесуэлы, Коста-Рики. Но при этом здесь большое комьюнити русскоговорящих людей из СНГ», — объяснил сибиряк.
Он также отметил, что основная трудность — поиск работы, потому что большинство едут без знания английского языка. Помимо этого, люди ждут несколько месяцев документы, в том числе и разрешение на работу, без которого во Флориде нельзя работать.
«К нашей культуре в Америке относятся очень дружелюбно»
По наблюдениям блогера, его удивление вызвало точное соотношение картинки по телевизору и реальной Америки.
«Майами в фильмах выглядит точно так же, как в реальности. Он намного колоритнее, чем есть на самом деле. В этом состоит мое самое большое удивление. А что касается американцев и их отношения к нашей культуре, то, как мне показалось, они очень любят русских людей, потому что для них Россия — это что-то запредельное», — заявил собеседник.
По словам Егора, американцы по большей части никогда не были в России, поэтому знают только про балалайки, медведей, шапки-ушанки и водку.
«Это не стереотип. Они действительно так думают, особенно о людях из Сибири. За все время моего путешествия со стороны обычного американца я не увидел негатива в свою сторону. Я встречал несколько людей, которые говорили: “Ребят, не уезжайте”. К нашей культуре, как и к любой из стран СНГ, в Америке относятся очень дружелюбно», — поделился переехавший в Майами.
«Зима похожа на нашу позднюю сибирскую весну»
Майами находится на побережье Атлантического океана, поэтому в городе очень сыро. Климаты Америки и Сибири заметно отличаются. Однако кое-что Егору в другой стране все-таки напомнило о Новосибирске — май.
«Безумно сырой климат, большие проливные дожди и огромные лужи после них. Потом они испаряются и становится душно. Можно с ума сойти. Я очень долго к этому привыкал, как человек, который любит холод. Мне было очень тяжело. Лето здесь безумно жаркое, а зима здесь похожа на нашу позднюю сибирскую весну, на май. Когда приятная погода, немного приятный прохладный ветерок, запах которого ничем не передать. Он мне очень сильно напомнил именно майский Новосибирск», — заключил блогер.
Сейчас Егора Хрякова ждет адаптация в новой стране: он начинает принимать плюсы и минусы Америки, каждый день «набивая новые шишки». В своем блоге сибиряк признался, что пока ему хвастаться особо нечем, однако он идет вперед в погоне за мечтой.