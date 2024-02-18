Буддийский монастырь построят в Хабаровске

Планируется, что храмовый комплекс будет размещаться в Южном микрорайоне краевого центра. Соседствовать буддийский дацан будет с психроневрологическим диспансером, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейчас готовятся документы для получения разрешения на строительство. Планируется начать строительство уже в этом году.
Отмечается, что будущий комплекс может стать точкой притяжения не только буддистов Хабаровска и Хабаровского края, но и для туристов со всей России и мира. Также будущий объект может способствовать развитию местного туризма.
Амгалан Лама Жалцанов отметил, что в буддийский дацан в Чите регулярно приезжают за советом и помощью люди из Хабаровска. И храм в краевой столице, когда он будет построен, тоже будет востребован.