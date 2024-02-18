Сибирячка рассказала о «токсичных» парнях на шоу «Давай поженимся»

По словам девушки, её бывшие отношения с мужчиной — это негативный опыт союза. Дарья постоянно подвергалась абьюзу со стороны партнёра.
Жительница Новосибирска отметила, что бывший мужчина не только читал её переписки, но и контролировал размер декольте. Время от времени он даже запирал девушку в квартире..
Дарья пыталась уйти от токсичного партнёра. В ответ на предложение расстаться мужчина стал выбрасывать вещи девушки из окна. Разойтись с «абьюзером» ей удалось только тогда, когда она встретила нового мужчину..
Как подчёркивает Дарья, в тот момент она не была готова к созданию семьи, однако теперь она мечтает стать женой и матерью. Друзья жениха и сама Лариса Гузеева посчитали сибирячку достойной партией для жениха Захара, но девушка воспротивилась этому. Она не захотела принять традиционную установку жениха, что женщина должна варить борщи, пока мужчина работает..
«Я сильнее его и готова отстаивать свои позиции», — подытожила Дарья.
Напомним, что 11-летняя школьница из Новосибирска сыграла в сериале «Лихорадка» вместе с новосибирским актером Никитой Кологривым.