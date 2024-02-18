Сибирячка рассказала о «токсичных» парнях на шоу «Давай поженимся»

Как подчёркивает Дарья, в тот момент она не была готова к созданию семьи, однако теперь она мечтает стать женой и матерью. Друзья жениха и сама Лариса Гузеева посчитали сибирячку достойной партией для жениха Захара, но девушка воспротивилась этому. Она не захотела принять традиционную установку жениха, что женщина должна варить борщи, пока мужчина работает..