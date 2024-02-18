Роман с профессией. Чем занимается вальцовщик на металлургическом заводе

«Профессия у нас и интеллектуальная, и физическая. Это с первого раза кажется, что вальцовщики только гайки крутят да по готовому заданию работают. На самом деле нам в голове приходится держать множество калибровок, геометрических размеров, разных шаблонов. Даже я со своим 30-летним стажем не всё помню: приходится смотреть инструкции. Так что при желании любой вальцовщик может окончить институт!», — Улыбается Андрей.