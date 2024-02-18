Роман с профессией. Чем занимается вальцовщик на металлургическом заводе

Стаж Андрея Горбунова — 35 лет. Все эти годы он трудится вальцовщиком стана горячей прокатки на металлургическом комбинате в одном из прокатных цехов.
Признаётся, что профессии этой был верен всегда и о другой не думал. Действительно, чтобы трудиться так долго на одном меcте, нужны особые чувства. Их не воспитаешь, они вспыхивают — мгновенно, раз и навсегда. «АиФ в Кузбассе» пообщался с уникальным человеком.
Я встретил вас.
История любви к профессии началась у нашего героя ещё в восьмом классе. Ребят водили по разным предприятиям, чтобы помочь им с выбором специальности. И однажды пригласили на металлургический комбинат.
«Мы были на блюминге. Помню, меня очень впечатлили раскалённые слябы, искры, огромные агрегаты, которые движутся. И в душе загорелся огонёк. В тот момент я и решил, что хочу трудиться в таком же месте, — рассказывает Андрей. — Увидел рабочего, подошёл к нему и спросил, какое учебное заведение он окончил. Оказалось, Кузнецкий металлургический техникум. С этого момента и начался мой роман с профессией».
Думать и не торопиться.
После техникума Андрей пришёл на металлургический комбинат уборщиком металла, потом его забрали в армию, а затем он вернулся вальцовщиком по сборке, перевалке и настройке клетей. Молодому и пока ещё неопытному металлургу хотелось быстрее всё узнать и всему научиться. Огонёк в душе начал разгораться. Освоиться в цехе помог опытный наставник.
«Вспоминаю, как он спокойно, доходчиво и терпеливо всё рассказывал и объяснял. Всегда ходил со мной и показывал всё сам. Именно тогда я понял, что главное — думать и не торопиться», — говорит наш герой.
Такое отношение к работе оценили руководители, и через полтора года перевели Андрея вальцовщиком стана горячей прокатки.
И руками, и головой.
Основную продукцию (арматуру, круг, уголок и пр.) на прокатных станах производят из заготовки. Простыми словами — это стальная полоса. Сначала её нагревают в печах до +1000 градусов по Цельсию, а потом постепенно обжимают до нужного размера на специальном оборудовании.
Вальцовщик подготавливает клети для прокатки, настраивает их, чтобы получить нужный строительный профиль. И работа здесь почти ювелирная. Ведь необходимо выставлять размеры с точностью до миллиметра.
Продукции на стане катают много — не один десяток видов, и для каждого нужно знать свои миллиметры. Но большинство цифр Андрей давно уже помнит наизусть.
«Профессия у нас и интеллектуальная, и физическая. Это с первого раза кажется, что вальцовщики только гайки крутят да по готовому заданию работают. На самом деле нам в голове приходится держать множество калибровок, геометрических размеров, разных шаблонов. Даже я со своим 30-летним стажем не всё помню: приходится смотреть инструкции. Так что при желании любой вальцовщик может окончить институт!», — Улыбается Андрей.
Чтобы войти в профессию, потребуется года три — не меньше. А ещё наш герой всегда переживает за свою работу — все 30 лет. Признаётся, что иначе не может — ведь в цехе он проводит больше времени, чем с семьёй.
За что — не знаю сам.
Своей профессии Андрей никогда не изменял — даже в мыслях не было куда-то уйти. В тяжёлые 90-е годы тоже остался.
«Люблю свою работу. За что — не знаю сам. Она нелёгкая. Трудишься при высоких температурах. Бывает, и устаёшь очень. Но нравится — и всё. Люблю работать руками. Хочу видеть результат своего труда, ведь мы производим уже готовую продукцию. У нас металлургическая цепочка завершается. Люблю свой коллектив — он у нас замечательный!» — говорит вальцовщик.
У Андрея много учеников. Он с удовольствием передаёт им свой опыт и считает, что в его профессии остаются только те, кто действительно любит её. В 2022 году Андрею Горбунову присвоили звание заслуженного металлурга. Правда, выдающимся себя не считает, говорит, что достойных на производстве много, ведь случайных людей здесь не бывает.