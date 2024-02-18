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Небольшой мороз прогнозируют в Иркутске в воскресенье, 18 февраля

За окном в областном центре будет до −21ºС.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 50% 759 мм рт. ст. +3°
Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске сегодня, 18 февраля, вновь ожидается небольшой мороз. Температура воздуха днем составит −19…-21ºС. Также в воскресный день будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 4−9 м/с, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

На территории Приангарья по прогнозу синоптиков ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный, западный 5−10 м/с. Температура днём составит −18,-23ºС, местами −28, −33ºС, на севере Катангского района −31, −36ºС.