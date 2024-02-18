Сильные морозы сохранятся в двух казахстанских мегаполисах в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 18 февраля — в двух мегаполисах все еще будет морозно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.