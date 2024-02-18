Сильные морозы сохранятся в двух казахстанских мегаполисах в воскресенье

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до −9 градусов, а ночью — опустится до −22 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.
В Астане синоптики также прогнозируют облачную погоду. Днем воздух в столице прогреется до −20 градусов, а ночью температура снизится до −33 градусов. Скорость ветра — 2,5 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается снегопад. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов, ночью же — опустятся до −5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,4 м/с.
Напомним, ранее в 10 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В некоторых регионах морозы будут доходить до 38 градусов, а где-то — прогнозируют сильный снегопад.