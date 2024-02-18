Что произошло в Иркутске в ночь на 18 февраля 2024 года: последние новости

Воспитателя детского сада в Байкальске обвиняют в издевательствах над детьми. Причиной стало обращение одной из местных жительниц в правоохранительные органы. Женщина уверена, что ее сына и других малышей неоднократно избивали. СУ СКР Иркутской области завел два уголовных дела по статьям «Истязание несовершеннолетних» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В Иркутске почтили память первого губернатора Иркутской области Юрия Ножикова. 17 февраля 2024 года исполнилось 90 лет со дня его рождения. Коллеги, почетные граждане города и ветераны почтили память Юрия Ножикова возле его монумента на пересечении улиц Сухэ-Батора и Горького.
В Иркутске разыскивают женщину, подозреваемую в краже кошелька. 21 января в дежурную часть обратился сибиряк, который сообщил, что у него пропал кошелек с купюрами. Изучив записи камер видеонаблюдения из торгового цента, где накануне был мужчина, полицейские установили подозреваемую в краже. Ведомство опубликовало фото женщины. Ее приглашают самостоятельно явиться в отдел полиции.