Что произошло в Иркутске в ночь на 18 февраля 2024 года: последние новости

Воспитателя детского сада в Байкальске обвиняют в издевательствах над детьми. Причиной стало обращение одной из местных жительниц в правоохранительные органы. Женщина уверена, что ее сына и других малышей неоднократно избивали. СУ СКР Иркутской области завел два уголовных дела по статьям «Истязание несовершеннолетних» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».