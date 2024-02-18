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В Новосибирске сохранится мороз до −23 градусов в воскресенье, 18 февраля

Холодные воздушные массы с Карского моря продолжают определят погоду в Новосибирской области.
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 44% 759 мм рт. ст. +7°
Источник: МК.RU Новосибирск

Морозная погода с температурами ниже −20 градусов продержится в регионе все выходные.

В воскресенье, 18 февраля, в первой половине дня ожидается слабый снег. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха днем −21, −23. Ночью мороз окрепнет до −30…-32 градусов.

Накануне МЧС разослало новосибирцам экстренное предупреждение. «Ожидается аномально холодная погода с температурами −35, — 40 градусов и ниже в НСО 18—23 февраля. Будьте внимательны и осторожны!».

Напомним, ранее сообщалось, что крепкие морозы продержатся в Новосибирске почти до 23 февраля.