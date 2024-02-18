В Новосибирске сохранится мороз до −23 градусов в воскресенье, 18 февраля

Морозная погода с температурами ниже −20 градусов продержится в регионе все выходные.
В воскресенье, 18 февраля, в первой половине дня ожидается слабый снег. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха днем −21, −23. Ночью мороз окрепнет до −30…-32 градусов.
Накануне МЧС разослало новосибирцам экстренное предупреждение. «Ожидается аномально холодная погода с температурами −35, — 40 градусов и ниже в НСО
Напомним, ранее сообщалось, что крепкие морозы продержатся в Новосибирске почти до 23 февраля.